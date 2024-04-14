شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البريطانية: استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الخارجية البريطانية تستدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن.

وشنت إيران، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق عملية "الوعد الحق" ضد إسرائيل، وهي عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بحسب بيان له

وقد أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه برد قاس ومؤلم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

