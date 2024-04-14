شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء غدًا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية سيبدأ في عودة تخفيف الأحمال بدأ من الساعة 11 صباح غد الإثنين، وحتى الساعة 5 عصرا لمدة ساعة بحد أقصى على كل مشترك، لافتا إلى أن العودة فى تخفيف الأحمال ستبدأ تلقائيا في حالة عدم إصدار اى تعليمات جديدة من قبل مجلس الوزراء.



عودة العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء غدًا

أوضح أن مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية ملتزم بقرار الدكتور مصطفى مدبولى بوقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال بدأ من أول أيام شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك التى ستنتهى اليوم الأحد.

أضاف المصدر، أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة لم تتلق أى تعليمات بالاستمرار فى تطبيق قرار وقف تخفيف اللأحمال بعد انتهاء إجازة عيد الفطر حتى الآن، كاشفا أن تطبيق القرار يتم بالتنسيق مع وزارة البترول.