شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف في مجلس الحرب الإسرائيلي حول توقيت ونطاق الرد على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت الإذاعة العبرية، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "معظم أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يؤيدون الرد على الهجوم الإيراني، لكن هناك خلافات حول التوقيت والنطاق".

وشنت إيران، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق عملية "الوعد الحق" ضد إسرائيل، وهي عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بحسب بيان له.

وقد أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه برد قاس ومؤلم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".