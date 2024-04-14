شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: اتصالات مصرية مكثفة مع إيران وإسرائيل وأمريكا لاحتواء الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، عن الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية سامح شكرى، بنظرائه في كل من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لاحتواء الأزمة.

وكتب أبو زيد على موقع إكس: "اتصالات مصرية مكثفة مع إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاحتواء الأزمة، فمصر تطالب بضبط النفس وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار".



وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالين هاتفيين اليوم الأحد، مع حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران، ويسرائيل كاتس، وزير خارجية إسرائيل، اتصالاً بما شهدته الساعات الأخيرة من تصعيد عسكرى خطير نتيجة إطلاق مسيرات إيرانية هجومية ضد أهداف إسرائيلية.

وقد أعرب وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار حالة التصعيد العسكرى غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل بشكل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة وتهديد استقرار المنطقة وتعريض مصالح شعوبها للخطر.

كما صرَّح، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم مع "أنتوني بلينكن"، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، تناول تطورات الأوضاع في المنطقة اتصالاً بإطلاق مسيرات إيرانية هجومية ضد أهداف إسرائيلية، وما شهدته الأسابيع الأخيرة من تصعيد متزايد علي خلفية أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، بشكل بات يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.