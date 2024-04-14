شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة: الشرق الأوسط على حافة الهاوية.. وحان وقت التهدئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لقد حان وقت التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأضاف جوتيريش، الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية وقد حان الوقت لنزع فتيل التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس

وأكد، نتحمل جميعا مسؤولية التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وآن الأوان للابتعاد عن أي أعمال تؤدي إلى اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط