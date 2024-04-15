شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات صرف منحة قطع المعاش .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه فى حالة قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذى أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة .

ـ لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

ـ ولا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز الا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

ـ تسقط منحة القطع فى حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

شروط استحقاق الخدمة

ـ أن يكون مستحق في المعاش .

ـ أن لا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل.

ـ أن لا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش اخر.