شكرا لقرائتكم خبر عن 91 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط تجار حجب السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط تجار حجب السلع الغذائية بهدف زيادة الأسعار؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط تجار حجب السلع الغذائية بهدف زيادة الأسعار. وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط تجار حجب السلع الغذائية بهدف زيادة الأسعار، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط تجار حجب السلع الغذائية بهدف زيادة الأسعار.

نتيجة الاستطلاع

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