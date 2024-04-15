شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: 235 ألفا و541 قضية محالة للطب الشرعى فى 2023 تم إنجازها بنسبة 99.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير السنوى لمؤشرات الإنجاز بوزارة العدل لعام 2023، عن أن إجمالى عدد القضايا المحالة لمصلحة الطب الشرعى بلغت 235 ألفا و541 قضية تم إنجاز منها 234 ألفا و485 قضية بنسبة إنجاز 99.6%.



احصائية قضايا الطب الشرعى

ونجحت جهود وزارة العدل خلال عام 2023، من تطوير مقرات مصلحة الطب الشرعي والخبراء على مستوى الجمهورية بعدد 8 مشروعات موزعة جغرافيا منها 3 بالوجه البحرى واثنين بالوجه القبلى و3 بمحافظات المنطقة المركزية وواحد فى مدن القناة وسيناء وهى:

1-متابعة إنشاء مجمع دار تشريح الطب الشرعى بمدينة بدر بدأت عملية الإنشاء خلال 2021، وبلغت نسبة التنفيذ العينى 82%، وذلك بتكلفة كلية بلغت فقط وقدره مليار وأربعمائة وثمانية عشر مليون جنيه.

2-رفع كفاءة ديوان عام مصلحة الطب الشرعى بمحافظة القاهرة - إنشاء معمل سموم.

3-رفع كفاءة مقر مصلحة الطب الشرعى بمحافظة قنا، إنشاء معمل DNA - آلات ومعدات.

4-رفع كفاءة مقر مصلحة الطب الشرعى بمحافظة الإسكندرية.

5-رفع كفاءة مقر مصلحة الطب الشرعي بمحافظة المنيا.

6-رفع كفاءة مقر مصلحة الطب الشرعي بمحافظة القليوبية.

7-رفع كفاءة مقر مصلحة الطب الشرعي بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية.

8-رفع كفاءة دار تشريح كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية.