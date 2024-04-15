شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة فى المدارس اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظم اليوم الإثنين الدراسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الإثنين يوما دراسيا بالمدارس، حيث ينتظم أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وسوف يتم متابعة حضورهم، مشددة على أن الطالب وخاصة في الشهادات العامة منها الثانوية العامة والفنية الذى لم يحقق نسبة الحضور المقررة سيتم اتخاذ إجراءات ضده.قالت مصادر مسئولة.

وأوضحت المصادر، أن العودة للمدارس مهم للطلاب لاستكمال خريطة شرح المناهج الدراسية قبل امتحانات نهاية العام، بالإضافة إلى تقييم الطلاب في مادة المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، وأيضا عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى ومادة المستوى الرفيع بالنسبة لطلاب مدارس اللغات.