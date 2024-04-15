شكرا لقرائتكم خبر عن قطارات السكة الحديد تعود لطبيعتها بعد انتهاء إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عودة مواعيد القطارات إلى مواعيدها الأصلية طبقا لجداول التشغيل اليومية والتى تم تعديلها في بداية شهر رمضان المعظم 2024 .

وكانت هيئة السكة الحديد فى بداية شهر رمضان المعظم، قد أجريت بعض التعديلات على بعض القطارات بخطوط الوجهين البحري والقبلي لتتناسب مع موعد الإفطار بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أنه تم توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات، سواء من الهاتف المحمول، أو من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية.