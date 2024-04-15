شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: قراءة كتاب "الكليات الست" فى مجالس الإقراء بـ63 مسجدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار تكثيف برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، وحرصًا منها على تعظيم الاستفادة من مجالس الإقراء، أطلقت وزارة الأوقاف قراءة كتاب "الكليات الست" (حفظ الدين والوطن والنفس والمال والعقل والعرض والنسب) في مجالس الإقراء بـ63مسجدًا في عدد (6) مجالس علمية، وذلك بداية من السبت الموافق : 20 / 4 2024م، وحتى الخميس الموافق: 6 / 6 / 2024 م على النحو التالي:

1- الأسبوع الأول من السبت: 20 / 4 / 2024م، وحتى الخميس : 25 / 4 / 2024م: (حفظ الدين).

2- الأسبوع الثاني من السبت: 27 / 4 / 2024م، وحتى الخميس: 3 / 5 / 2024م: (حفظ الوطن) .

3- الأسبوع الثالث من السبت: 11/ 5 / 2024م، وحتى الخميس : 16 / 5 / 2024م: (حفط النفس) .

4- الأسبوع الرابع من السبت : 18 / 5 / 2024م، وحتى الخميس: 23 / 5 / 2024م: (حفظ المال) .

5- الأسبوع الخامس من السبت: 25 / 5 / 2024م، وحتى الخميس: 30 / 5 / 2024 م: (حفظ العقل) .

6- الأسبوع السادس من السبت : 1 / 6 / 2024م، وحتى الخميس: 6 / 6 / 2024م: (حفظ العرض والنسب)







