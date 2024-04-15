شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر أسعار الخدمة التموينية للنخالة الخشنة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 49 لسنة 2024 بشأن أسعار الخدمة التموينية للنخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم التداول، حيث تضمن القرار بأن قيمة الخدمة التموينية 100 جنيه للطن تسدد لصالح وزارة التموين في موعد يوم 15 من الشهر التالي وقيمة الفوارغ الخاصة بالنخالة بواقع 145 جنيه للطن ، كما تتضمن قيمة خدمة التوزيع للمطاحن التموينية بنسبه 15% من صافى سعر بيع طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الجهات المسوقة ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بفتح بعض نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي مبكراً في عدد 4 محافظات، والتي بدأت التوريد مبكراً وهي "جنوب سيناء ، وطامية بمحافظة الفيوم ، وتوشكي بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد" ، وتبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتبارا من اليوم الإثنين 15 أبريل 2024.