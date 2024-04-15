شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. مميزات الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، قبول الرغبات من طلاب المرحلة الإعدادية، استعداداً للقبول للعام الدراسي المقبل 2024/2025، بعد فتح باب التقديم رسمياً بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثانى، بعد انتهاء الامتحانات التى تبدأ 8 مايو المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم فتح باب التقديم الكترونيا، ثم يتم عقد امتحانات لقبول الطلاب المرشحين ومقابلات شخصية مع ممثلين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشريك من قطاع الأعمال الخاص العام بكل مدرسة، ومشروع قوى عاملة مصر.

وشددت الوزارة، على أن شهادة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة تعادل دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات، ويحصل الطالب علي شهادة خبرة من الشريك الصناعي (القطاع الخاص)، وفرص تدريب عملي وميداني داخل المدرسة وخارجها، ومكافآت مالية اثناء فترة التدريب العملي، وفرص تعيين بعد التخرج للطلبة المتميزين مع شركاء الصناعة والقطاع الخاص.

وأضافت أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية كالتالى:

- مدرسه فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية - تصنيع وصيانة الاسطمبات الحي السابع مجاورة 53 بالعاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

- مدرسه أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية - تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي حي ال 40 بجوار المدرسة الزخرفية بأسيوط القديمة، محافظة أسيوط.

- مدرسه فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- التجارة الحديثة ش. ادمون فرمون بجوار كلية التمريض– سموحة، شرق الإسكندرية، محافظة الإسكندرية.

- مدرسه فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية - تصنيع وصيانة الاسطمبات الحي السابع مجاورة 53 بالعاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

- مدرسة مصر للتامين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- التسويق للخدمات المالية كمين الصفا، طريق الامتداد، المنيا الجديدة، محافظة المنيا.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تطوير البرمجيات أكتوبر الجديدة، قطاع د، الـ ٨٠٠ فدان شارع صديق المنشاوي بجوار سنتر قطاع د وبجوار مدرسة طلعت حرب للتعليم الأساسي.

- مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تكنولوجيا إدارة المنشآت: مدرسة قطعة (1) الكائنة بمنطقة 2600 فدان - حي الحرية - العبور الجديدة – محافظة القليوبية.

- مدرسة إيفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة: مدرسة التعليم الأساسي الكائنة في المنطقة (13)- مدينة السادات – محافظة المنوفية.

- مدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة: مدرسة نجع حمادي الثانوية للبنين الكائنة في نجع حمادي بجوار شرطة المسطحات المائية محافظة قنا.

- مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل ماكينات سي إن سي والروبوتات: مدرسة مصطفى كامل الكائنة في شارع أحمد عرابي، ابني بيتك ، المنطقة السادسة ، مقابل عمارات الربوة رقم 11 ، مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة.

- مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية « تشغيل وصيانة معدات الصناعة الدوائية والغذائية وتطوير برمجيات» : مدرسة الزبير ابن العوام الكائنة في جنوب الأحياء، حي 6 مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة.

- أما عن مميزات المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بها تخصصات جديدة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات سوق العمل.

- تعليم مبني على منهجية الجدارات (كفاءات) لتقيم المهارات التي أكتسبها.

- تدريب مهني في مصانع وشركات.

- مناهج تدرس باللغة الإنجليزية.

- تعلّم مبني على المشروعات "كابستون / Capstone"مدارس خضراء، صديقة للبيئة ومعتمدة على مصادر طاقة متجددة.

- بنية تحتية تكنولوجية على أحدث طراز.

- معامل تصنيع وابتكار في كل مدرسة.

- مدارس ذكية تستخدم وتطبّق الأنظمة الرقمية.

- خدمات توجيه وإرشاد مهني للطلبة للتخطيط بشكل أفضل لمستقبلهم.

- توفير خدمات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، للربط بين الطالب واحتياجات الشركات والمؤسسات المختلفة.

- أنشطة مختلفة عن ريادة الأعمال، وتوفير حاضنات للأعمال والابتكار.

- معلمون وإداريون مختارين بعناية ومؤهلين جيداً.

- مدارس معتمدة على المستوى الوطني والدولي.