شكرا لقرائتكم خبر عن الفصول مكتملة.. حضور مرتفع للطلاب فى أول يوم دراسة بعد إجازة العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت نسبة الحضور بين الطلاب فى أول يوم دراسة بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، حيث اكتملت الفصول الدراسية بالمدارس مع متابعة انتظام الدراسة من جانب قيادات مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية.

ووجهت المديريات التعليمية المدارس بمتابعة الطلاب فى الفصول الدراسية واستكمال الدراسة استعدادا لامتحانات الأنشطة والمواد غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني واستكمال المنهج الدراسى بالمدرسة، استعدادا لامتحانات آخر العام، والتدريب علي التابلت وتحديثه والتأكد من التحديث والحضور يوميا للأهمية، كما نبهت على أهمية غلق البوابة من بداية الطابور وتواجد الإشراف في الأدوار وأثناء خروج الطلاب دون تزاحم حتى البوابة وتفعيل خطة الإخلاء لجميع المدارس.

وأرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، موضحة أنه في ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن، تقرر الآتي:-

- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024، وتنتهي فى 23 مايو 2024 ، ويراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو القادم.



حضور مرتفع للطلاب فى أول يوم دراسة بعد إجازة العيد



حضور مرتفع للطلاب فى أول يوم دراسة بعد إجازة العيد



حضور مرتفع للطلاب فى أول يوم دراسة بعد إجازة العيد



حضور مرتفع للطلاب فى أول يوم دراسة بعد إجازة العيد