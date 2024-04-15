شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث خيارات الرد على الهجوم الإيراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث خيارات الرد على الهجوم الإيراني.

نفذت إيران مساء السبت الماضي، هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.