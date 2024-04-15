شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن طرح مناقصة تأليف مناهج المرحلة الإعدادية المطورة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن طرح المناقصة العامة رقم 2 لسنة 2024، بين الشركات المتخصصة ودور النشر بشأن مشروع تطوير المناهج التعليمية للمرحلة الإعدادية الصفوف الثلاثة للمواد الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية للتعاقد على شراء واستغلال حقوق المؤلف على المناهج الدراسية وفق رؤية الوزارة لمحددات تأليف المناهج، وفي ضوء الإطار العام للمناهج المعتمدة والمحدادات الفنية والعلمية التي تقررها الوزارة لتطبيقها بدء من العام الدراسي المقبل على الصف الأول الإعدادى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات وملحقها بموجب طلب يتم تقديمه مقدم برئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة مقابل سداد مبلغ 5000 جنيه فقط خمسة آلاف جنيها لا غير ويسدد بوسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونية.

وأكدت الوزارة على أنه تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعطاء الفني والآخر للعطاء المالي باسم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية علي أن يكون آخر موعد لقبول العطاءات والتأمين الابتدائي وقيمته 3 مليون جنيه فقط ثلاثة مليون جنيه لا غير ويسدد بوسائل الدفع الإلكتروني أو خطاب ضمان بنكي غير مقترن بأي شروط أو تحفظات وغير قابل للإلغاء وساري لمدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية ولن يقبل أي تأمين ابتدائي يقدم أثناء الجلسة ولن يقبل أى عطاء يرد بعد ذلك التاريخ.



وأشارت الوزارة إلى أنه تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد 5 مايو المقبل، الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.