شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. شعبة المخابز: انخفاض سعر الخبز السياحى بنسبة 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد الشعبة العامة للمخابز انخفاض أسعار الخبز السياحي بنسبة تتراوح من 20 إلى 25% بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر استخراج 72% في الأسواق.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم ٥٢٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى يبلغ ٥٦ مليون يور و٧٤٢ ألفا و٨٥٨ يورو، لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 2.2 مليون طن منتجات زراعية في الربع الأول من 2024، بحوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن أسعار الخبز السياحي في طريقها للانخفاض بنسبه تتراوح من 20 إلى 25% بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر استخراج 72% في الأسواق، الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي . أعلنت المديريات التعليمية عن إجراء التقييم التشخيصى للصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى بالمرحلة الابتدائية، خلال الأيام المقبلة، حيث يتم إجراء التقييم التشخيصى لمعرفة مدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسى الثانى، كما يتم إجراء التقييم بمعرفة موجهى الصفوف الأولى بكل إدارة تعليمية، وأثناء اليوم الدراسى ولا يتم عقد التقييم التشخيصى في الحصة الأولى والأخيرة من اليوم الدراسى وحسب ظروف كل مدرسة. أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل هو آخر ميعاد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية (الشركات) وذلك وفقا للمادة (85) من القانون 91 لسنه 2005 حيث سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يومًا. الضرائب: اليوم آخر ميعاد لتلقى طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الاعتبارية إجراء تقييم تشخيصى لتلاميذ الصفوف الأولى لقياس مهارات القراءة والكتابة

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، إنه بعد يوم من الهجوم الإيراني على إسرائيل، تواصل إدارة بايدن حث حليفتها في الشرق الأوسط سرا وعلنا على عدم التسرع في الانتقام. قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الإثنين سيشهد استمرارا لارتفاع درجات الحرارة من درجة إلى 2 درجة. سعر جرام الذهب يستهل تعاملات اليوم فى مصر عند 3280 جنيها لعيار 21 شهدت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين تسجيل مستويات 3280 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور بعد تسجيل مستويات 3300 مستهل تعاملات أمس مع استمرار تذبذب حركة الذهب عالمياً ومحليا.أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3749 جنيها. عيار 21 يسجل 3280 جنيها. عيار 18 يسجل 2811 جنيها. عيار 14 يسجل 2187 جنيها. الجنيه الذهب 26240 جنيها. سعر جرام الذهب يستهل تعاملات اليوم فى مصر عند 3280 جنيها لعيار 21 "الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 30 درجة

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وسام أبو علي يقود هجوم الأهلى وزيزو يقود الزمالك فى التشكيل المتوقع لمباراة القمة الليلة

تقام فى السابعة مساء اليوم الاثنين مباراة الاهلى والزمالك باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى ضد الزمالك مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، رضا سليم.