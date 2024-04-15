شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية المعلمين توجه تعليمات مهمة للمتقدمين لاختبارات القيادات الإشرافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، تعليمات للمعلمين المتقدمين لاختبارات القيادات الإشرافية «مدير أو وكيل أو توجيه فني، بأن منصة المعلم للتدريب "عن بعد" متاحة لحجز المحاولة الثانية اليوم الإثنين والثلاثاء 15 و16 أبريل الجاري فقط.

وأشارت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عبر موقعها الرسمي، أنه متاح الآن حضور الاختبارات للمتقدمين لاختبارات القيادات الإشرافية «مدير أو وكيل أو توجيه فني» وتخلف عن حضور الاختبار في المحدد .



وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين، قررت مد فترة التسجيل لحجز برامج التنمية المهنية الرقمية للحصول علي شهادة الصلاحية للترقي 2023/2024، لأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا ملف الإنجاز الالكتروني والذين يستوفون ملف الانجاز على صفحة كادر المعلم بموقع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن الفئة المستهدفة لحجر برامج التنمية للترقي 11ألف و319 معلم أول أ من الفترة من 17 إبريل 2024 لـ23 مايو وفقاً للتالي:-

- من 17 أبريل وحتي يوم 23 المحافظات المستهدفة «القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط والدقهلية.

- من 24 إبريل وحتي يوم 4 مايو المحافظات المستهدفة القليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والشرقية.

- من 5 مايو وحتي 16 مايو المحافظات المستهدفة البحيرة والإسماعيلية والجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط.

- من 17 مايو وحتي يوم 23 مايو المحافظات المستهدفة سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والأقصر.