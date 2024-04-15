شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس النيل تعلن عن قبول طلبات توظيف لمعلمين للعام الدراسي المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مدارس النيل المصرية الدولية، عن بدأ قبول طلبات التوظيف للمهنيين المؤهلين والمعلمين المتخصصين بفروع المدارس با أكتوبر، العبور، بورسعيد، المنيا، قنا، زايد، الشروق، الياسمين، الأندلس، السادات، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، طيبة الأقصر الجديدة، أسوان الجديدة» للعام الدراسي 2024/2025.

وأكدت مدارس النيل المصرية، علي صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعي، أن التقديم والاطلاع على متطلبات الوظائف للمهنيين المؤهلين والمعلمين من عبر هذا الرابط.

وأضافت المدارس النيل، أنه يمكن للإطلاع للراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة ومتطلباتها عبر الرابط المخصص لذلك.