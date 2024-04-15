شكرا لقرائتكم خبر عن تموين القاهرة تضبط 18 طن دقيق وسلعا غذائية مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى تكثيف أعمال الرقابة على السلع، وضبط الأسواق وتكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق، أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات تضمنت 6 أطنان دقيق، و4.5 طن بقوليات ، و3.5 طن مكرونة ، و2 طن أرز ، و1.5 طن دواجن ولحوم ومصنعات ، وطن سكر ، و845 كجم تمر ، و320 لفة قمر الدين ، و150 لفة تين ، و200 كجم مشمشية ، 500 كجم زبيب، و810 علبة سمن، و650 لتر زيت ، و300 كجم شيكولاتة، و175 علبة شاى ، و144 علبة تونة ، و6000 ريموت، و12800 حجر ريموت، و350 بستلة دهان ، وقد تم تحرير 1249 محضر ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة .