شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد بعد قليل جداول امتحانات نهاية العام الدراسى لجميع الصفوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد قليل، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، حسب ما أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المديريات التعليمية والإدارات ملتزمة بمواصفة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن هناك مواصفة دقيقة للامتحانات بحيث تكون الأسئلة متزنة وصياغتها مفهومة للطالب وتخاطب المستويات العلمية المختلفة للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة وتخاطب المستوى العقلى البسيط والمتوسط والأعلى للطلاب وتفرز مستوياتهم المعرفية على أن تشمل جميع جزئيات منهج الفصل الدراسى الثانى بأكمله.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أهمية التصدي لأى محاولات غش من جانب الطلاب وخاصة ما يتعلق منها بتصوير الأسئلة داخل لجنة السير، ومنع نشر الأسئلة على صفحات الغش حيث سيتم استخدام الباركود على ورقة الأسئلة لكشف هوية أي طالب يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش، مشيرة إلى أن الباركود عبارة عن رقم يتم تدوينه على كراسة الأسئلة يكشف حقيقة الطالب الذى يقوم بتصوير جزئيات الأسئلة.