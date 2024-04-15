شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العثور على خلايا أنفية محددة في الأطفال تحمي من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية ومعهد ويلكوم سانجر، إنه تم العثور على خلايا أنفية محددة لدى الأطفال تحمى من الإصابة بفيروس كورونا، حيث يمكن للاختلافات المهمة في كيفية استجابة الخلايا الأنفية لدى الشباب وكبار السن لفيروس كورونا، أن تفسر سبب عدم معاناة الأطفال من أعراض كورونا الأكثر اعتدالًا.

وركزت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Microbiology ، على التأثيرات المبكرة لعدوى كورونا على الخلايا التي استهدفتها الفيروسات لأول مرة، وهي الخلايا الظهارية الأنفية البشرية (NECs).



تم التبرع بهذه الخلايا من مشاركين أصحاء من مستشفى جريت أورموند ستريت (GOSH)، ومستشفى جامعة كوليدج لندن (UCLH) والمستشفى الملكي المجاني، بما في ذلك الأطفال (0-11 سنة)، والبالغين (30-50 سنة)، وللمرة الأولى، كبار السن (أكثر من 70 عاما).

ثم تمت زراعة الخلايا باستخدام تقنيات متخصصة، مما يسمح لها بإعادة النمو إلى أنواع مختلفة من الخلايا التي تجدها أصلاً في الأنف، وباستخدام تقنيات تسلسل الحمض النووي الريبوزي أحادية الخلية التي تمكن العلماء من تحديد الشبكات الجينية الفريدة ووظائف آلاف الخلايا الفردية، حدد الفريق 24 نوعًا مختلفًا من الخلايا الظهارية، كان الأشخاص من كل فئة عمرية إما غير مصابة أو مصابة بفيروس كورونا.

ووجد الباحثون أنه بعد 3 أيام، استجابت الخلايا العصبية لدى الأطفال بسرعة ضد فيروس كورونا عن طريق زيادة الإنترفيرون (الخط الأول للدفاع المضاد للفيروسات في الجسم) - مما يحد من تكاثر الفيروس ومع ذلك، أصبح هذا التأثير المبكر المضاد للفيروسات أقل وضوحًا مع تقدم العمر.

ووجد الباحثون أيضًا أن الخلايا الظهارية الأنفية البشرية NECs من الأفراد المسنين لم تنتج المزيد من جزيئات الفيروس المعدية فحسب، بل شهدت أيضًا زيادة في تساقط الخلايا وتلفها، يمكن أن تفسر الاستجابة القوية المضادة للفيروسات لدى الأطفال سبب معاناة الشباب عادةً من أعراض أكثر اعتدالًا، في المقابل، يمكن ربط الضرر المتزايد وارتفاع تكاثر الفيروس الموجود في الخلايا الظهارية الأنفية البشرية قى الأفراد المسنين بزيادة شدة المرض الملحوظ لدى كبار السن.

وقالت رئيسة الدراسة، الدكتورة كلير سميث الأستاذ المساعد في معهد جريت أورموند ستريت لصحة الطفل بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "يكشف بحثنا كيف يتغير نوع الخلايا الموجودة في أنفنا مع تقدم العمر، وكيف يؤثر ذلك على قدرتنا على مكافحة عدوى فيروس كورونا ويمكن أن يكون حاسما في تطوير علاجات فعالة مضادة للفيروسات مصممة لمختلف الفئات العمرية، وخاصة بالنسبة لكبار السن الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد.

وأكدت الدكتورة كيرستين ماير، المؤلفة المشاركة في الدراسة (معهد ويلكوم سانجر): إنه نادرًا ما يتطور إصابة الأطفال المصابين بفيروس كورونا إلى فشل الجهاز التنفسي، لكن خطر الوفاة لدى الأشخاص المصابين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا لا يزال مرتفعًا، على الرغم من التطعيم وتحسين خيارات العلاج.

ويؤكد البحث على أهمية اعتبار العمر عاملاً حاسماً في كل من أبحاث وعلاج الأمراض المعدية.

قال المؤلف الرئيسي المشارك، الدكتور ماركو نيكوليتش (قسم الطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس): غنه ما زلنا قادرين على تحديد الاختلافات العمرية في استجابة أجسامنا لفيروس كورونا بين الشباب وكبار السن لشرح سبب حماية الأطفال بشكل عام من حالات كورونا الشديدة.

وأضاف الدكتور سميث: "إن فهم الاختلافات الخلوية عند بدء العدوى هو مجرد البداية، ونأمل الآن في دراسة الآثار طويلة المدى لهذه التغيرات الخلوية واختبار التدخلات العلاجية باستخدام نموذج زراعة الخلايا الفريد الخاص بنا.

يقترح الفريق أن الأبحاث المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار كيفية تأثير الشيخوخة على استجابة الجسم للعدوى الفيروسية الأخرى.