أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقاً لأحكام قانون

84 لسنة 2022 المنظم للحج.

وتم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج بمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة

بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما

يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

وبحسب أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، فإن أول رحلات الحج السياحى

البرى لهذا العام 1445 هـ ستنطلق يوم 23 ذو القعدة، الموافق 22 يونيو 2022، وأولى رحلات الحج السياحي الجوي

هذا العام ستبدأ يوم 25 ذو القعدة، الموافق 24 يونيو 2022،

ويرصد "الخليج 365"، أبرز ما تضمنته ضوابط الحج المصرية هذا العام كما يلي:

- الحد الأدنى للإقامة بالمدينة المنورة لجميع مستويات وبرامج الحج هي ثلاثة ليالي كحد أدني.

- مستويات البرامج ووسيلة السفر نهائية، ولن يتم السماح بتغييرها لأي سبب مع التزام الشركة بالمستوى الذي تم الاتفاق عليه.

- تلتزم الشركات السياحية بتوعية الحجاج بتعليمات السلطة السعودية، بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي

وسيلة من وسائل التصوير.

- لا يسمح بتقديم خدمات إضافية إلا لبرنامج الخمس نجوم صف أول، والذي يتم تنفيذه بمنطقة مجر الكبش وفقًا

لعقد يبرم بين الشركة والحاج موضحًا به الخدمة الإضافية وسعرها، وتخطر به الوزارة وعند تقدم الحاج بشكوى إلى

الوزارة ستتولي تقييم أسعار هذه الخدمة.

- تلتزم الشركة السياحي بعدم توجيه الحجاج إلى موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة بـ 6 ساعات على الأكثر.

- تلتزم الشركات السياحية بالتعليمات والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج لجسر الجمرات، وحال مخالفة ذلك سيتم

مجازاة الشركة قانونًا.

- تلتزم الشركات السياحية، بالتنبيه على الحجاج الفائزين بعدم استخراج جواز سفر آخر عقب استخراج التأشيرة إلا بعد

مراجعة الوزارة نظرًا لارتباط التأشيرة بجواز السفر.

حج 1445 هجرية – المستوى السياحي الخمس نجوم:

- السكن بمكة والمدينة، في فنادق خمس نجوم نصف إقامة (بوفيه مفتوح) بحد أقصى 4 أفراد بالغرفة.

- المشاعر (مني وعرفات): هناجر فاخرة، وإقامة كاملة، ووجبة جافة فطار، ووجبتين ساخنتين للغذاء والعشاء، وجيبسون بورد، وخيام ألماني.

- انتقالات المشاعر: أتوبيسات خاصة موديل حديث.

حج 1445 هجرية – المستوى «سياحي اقتصادي، وسياحي بري»:

- السكن بمكة المكرمة، الحد الأدني للتسكين، إيواء سياحي، أو عمائر فندقية مصرح لها بالتسكين ومفعلة على المسار الإلكتروني، والتسكين بالغرف رباعي أو خماسي أو (سداسي بالأجنحة أو الغرف ذات الاتساء)، شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن.

- السكن بالمدينة المنورة: فنادق إيواء سياحي أو ما يعادلها من العمائر، شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن، على أن يكون التسكين بالغرف بحد أقصي رباعي.

- السكن بمنطقة العزيزية وما يماثلها: الإقامة بفنادق أو عمائر مصرح لها بتسكين الحجاج ومفعلة على المسار الإلكتروني وتقع بشوارع رئيسية وبمنطقة بها خدمات، والتسكين رباعي بالغرف أو خماسي أو سداسي بالأجنحة أو الغرف ذات الاتساع وحمام خاص لكل (6) أشخاص كحد أقصي، شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن، وبما لا يخالف الضوابط الاحترازية السعودية الخاصة بالتسكين.

- انتقالات المشاعر: أتوبيسات خاصة موديل حديث بالنسبة للمستوي السياحي الاقتصادي.

- المشاعر: وفقًا للاتفاق الموقع مع شركة الطوافة بجميع تفاصيله من حيث «الخيام والفرش والكهرباء والحمامات ودورات المياه والوجبات الغذائية والمشروبات، وغيرها».

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