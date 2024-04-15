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قطار كل 5 دقايق.. المترو يستعد لمباراة الأهلى والزمالك بترتيبات خاصة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، أن هناك استعدادات خاصة بالخط الثالث للمترو استعدادا للمباراة المقرر إقامتها في استاد القاهرة الساعة 7 مساءً، بين فريقي الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصرى.

وأكدت الشركة أن محطات الخط الثالث للمترو - وعلى الأخص محطة الاستاد – وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبال الجمهور بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.


وأوضحت انها ستوفر قطار كل 5 دقايق للوصول في أسرع وقت.

 


 قطار كل 5 دقائق 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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