شكرا لقرائتكم خبر عن قطار كل 5 دقايق.. المترو يستعد لمباراة الأهلى والزمالك بترتيبات خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، أن هناك استعدادات خاصة بالخط الثالث للمترو استعدادا للمباراة المقرر إقامتها في استاد القاهرة الساعة 7 مساءً، بين فريقي الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصرى.

وأكدت الشركة أن محطات الخط الثالث للمترو - وعلى الأخص محطة الاستاد – وفريق خدمة العملاء مستعدين لاستقبال الجمهور بترتيبات خاصة لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.



وأوضحت انها ستوفر قطار كل 5 دقايق للوصول في أسرع وقت.