شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تخفيف الأحمال بمناطق الدقى والمهندسين وبشتيل والوراق وأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة عن جداول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بمناطق الدقي والمهندسين وبشتيل والوراق وأوسيم والبراجيل والقومية وأجزاء من إمبابة والمنيرة، بعد أن بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحًا وحتى الـ5 عصرًا، لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة، وذلك على النحو التالى:



البراجيل والعجوزة



المهندسين والعجوزة



المهندسين وإمبابة



الوراق وإمبابة



الوراق وبشتيل



بشتيل والدقى



بشتيل والمهندسين