شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الاحتلال: قاعدة "نيفاتيم" الجوية في بئر سبع تعرضت لـ4 ضربات.. وسنرد والان مع تفاصيل الخبر

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن قاعدة "نيفاتيم" الجوية في بئر سبع تعرضت لـ4 ضربات وسوف يتم إصلاحها، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سنقوم بالرد على إيران في الوقت والمكان المناسبين".