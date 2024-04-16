شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعترف: شمال وادى غزة منطقة قتال خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن جيش الاحتلال قوله بأن المنطقة الواقعة شمال وادي غزة تعد منطقة قتال خطيرة.

يأتي ذلك فيما حذرت الصحة الفلسطينية، من وجود مؤشرات قوية لتوقف مولدات الكهرباء بمستشفيات غزة في اى لحظة بعد مرور 193 يوما من العدوان.



وناشدت الصحة الفلسطينية المؤسسات المعنية توفير مولدات كهرباء جديدة او العمل على عودة الخطوط للمستشفيات في قطاع غزة.