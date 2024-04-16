شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المستندات المطلوبة أثناء عملية ملئ بيانات التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل، وبعد الاختبار المبدئى تمهيداً للمقابلة الشخصية مع الطالب: شهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر بالعلامة المائية وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل (توثيق رسمي) وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى، التوقيع على إقرار ولى الأمر (عدد ٢ أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة) وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.



الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتيح ظهر اليوم التقدم للعام الدراسي المقبل.