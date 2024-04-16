شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات المتعثرة بحضور الوزراء والجهات المعنية.

كما التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية فى تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية.

و أكّد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذى يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق مستهدفات التنمية فى مصر، المُتمثلة فى تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وايجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ فى سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المُستهدَفة.