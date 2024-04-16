شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأمريكى يرسل خطابا إلى مجلس الشيوخ لعزل وزير الأمن الداخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مجلس النواب الأمريكي أرسل خطابا إلى مجلس الشيوخ لعزل وزير الأمن الداخلى.

وكانت عضوة مجلس النواب الأمريكي ورئيسته السابقة نانسي بيلوسي وقعت على رسالة موجهة من عشرات الديمقراطيين في الكونجرس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.



ودعا النواب الديمقراطيون ، في رسالتهم حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/، إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها في غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل سبعة موظفين من مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية.