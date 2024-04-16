شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق مول تجارى بمحافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي نشب اليوم بمول تجارى بشارع أبطال التحرير بوسط أسوان، حيث أتت النيران على محتويات محلات المول، و تم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجارى حصر الخسائر فى الممتلكات ، وفور وقوع الحادث تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، لمتابعة الحادث والذى تشير التقديرات الأولية إلى تضرر 65 محل و2 شقة ، وإصابة 9 أفراد باختناقات دون وقوع خسائر فى الأرواح.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان محمد يوسف بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات .



