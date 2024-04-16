شكرا لقرائتكم خبر عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جداول مواعيد الامتحانات لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بجانب طلاب الشهادة الإعدادية.

وفيما يخص موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم) بمحافظة الجيزة، تنطلق الامتحانات يوم السبت الموافق 18 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 / 5 / 2024، حسب ما أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع التأكيد على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على الوجه الأكمل.

ومن جانبها، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية بمواجهة الغش بامتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وتطبيق القانون بحزم وحرمان أي طالب يثبت ضبطه يروج للغش وخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، مع تطبيق الباركود بورقة الأسئلة لسهولة الوصول إلى الغشاشين ومحاسبتهم.

وشددت الوزارة على أهمية ضبط لجن السير ومنع دخول الطلاب بأجهزة محمول داخل اللجان وتحذيرهم بشدة من خطورة حيازة المحمول داخل اللجنة لأن حيازة المحمول تؤدى إلى حرمان الطالب من امتحان المادة التي يؤدى فيها الامتحان.