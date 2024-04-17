شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: عدم قبول طلاب فوق الكثافة بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه لا يتم القبول في المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة لمخالفة ذلك للقرار الوزارى 171 لسنة 2019، وأنه فى حال تواجد مدرستين أو أكثر فى نطاق جغرافى واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخلية لكل مدرسة للصالح العام للمدارس ولا يحق لولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنه بعد قبول الملف بالمدرسة المختارة وقيد التلميذ بها، لا يتم قبول أى طلبات للتحويل لمدرسة يابانية أخرى وفى حال التقدم بطلب يتم رفضة بشكل نهائى، ويحق لولى الأمر التقدم على أى مدرسة أخرى بعد نهاية العام الأول من القيد بمدرسة مصرية يابانية وذلك على منصة التقدم ويكون القبول وفق ذات الإجراءات السابق الإشارة إليها فى حال توافر مكان شاغر بالمدرسة المتقدم إليها واتباع كافة الإجراءات المتبعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وعلى مسئولية ولى الأمر.

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2025، حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول الآن على الرابط التالى والتقدم، https://ejs4students.moe.gov.eg



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2024/2025، متاح من اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجارى، وتستمر لمدة 15 يومًا.



وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

وسيتم فتح باب التقديم من المستوى الثانى رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائى فى بعض المدارس الحالية التى بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.