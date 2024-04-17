خبأته في الدولاب.. الإعدام لسيدة وعشيقها قتلا زوجها بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالإعدام شنقاً لسيدة وعشيقها قتلا زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك بعد إحالة أوراقهما إلي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل السيد جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد المالك، وعنتر عبد الوهاب، وصلاح الدين دياب، وأمانة سر عبد العزيز محمد مناع، ورأفت عبد التواب أحمد.

وأحالت النيابة العامة القضية رقم 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين إلي المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبة كلا من؛ "محمد. ع" عامل 23 سنة، و"دينا. ع. د" ربة منزل، لأنهما قتلا المجني عليه زوج المتهمة الثانية عمداً مع سبق الإصرار والترصد في منطقة البدرشين على إثر علاقة غير شرعية جمعتهما.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول "محمد" قدم للمتهمة الثانية "دينا" عقاقير مهدئة لتقديمها لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد لمسكن المجني عليه حاملا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم محل الجريمة، وعقب عودة المجني عليه للمسكن بدأت الثانية بوضع بعض من العقاقير المهدئة داخل مشروب، إلا أن زوجها رفض تناوله لتغير طعمه، فحاولت إعطاءه للمجني عليه عند طريق سرنجة بالفم أثناء نومه، إلا أنه استيقظ وحال مقاومته لها قام الأول بالخروج من الدولاب وضربه من خلفه عدة مرات على رأسه بالقطعة الحديدة حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.