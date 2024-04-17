وزير الري: مصر ملتزمة بتعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية لتحسين إدارة الموارد المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

افتتح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية ولجنة الخبراء الفنيين لمجلس وزراء المياه الأفارقة عن إقليم شمال أفريقيا والذي ينظمه مجلس وزراء المياه الأفارقة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري بالقاهرة خلال الفترة (17-16) أبريل 2024.

وبحسب بيان صحفي، ألقى الدكتور سويلم كلمة توجه فيها بالتحية للأشقاء الأفارقة في بلدهم الثاني مصر، مشيراً لأهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة للمناقشة وحشد الآراء والأفكار وتحديد أولويات دول إقليم شمال أفريقيا فيما يخص قطاع المياه، وذلك لإثراء العملية التحضيرية التي تقوم بها القارة الإفريقية لعرض رؤيتها وأولوياتها خلال فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه المقرر عقده في إندونيسيا خلال شهر مايو 2024، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات لصياغة خارطة طريق تعكس تطلعات الدول الأعضاء بالأمكاو لرؤية المياه الأفريقية لما بعد عام 2025.

وقد أكد سويلم على التزام مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة بتعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية لتحسين إدارة الموارد المائية في القارة، خاصة أن منطقة شمال أفريقيا تُعد من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في القارة الأفريقية، بالإضافة لتحديات تغير المناخ والوصول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أنه يمكن تحويل التحديات إلى فرص من خلال تضافر الجهود والتعاون المشترك بين الدول وهو ما يُبرز أهمية هذا الاجتماع لمناقشة وتحديد الأولويات الإقليمية.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للدول الأعضاء للمشاركة الفعالة في فعاليات "أسبوع المياه الأفريقي التاسع" والذي تستضيفه مصر بالتزامن مع فعاليات "أسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر إكتوبر المقبل، وأيضاً دعوة الدول للمشاركة الفعالة في فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه"؛ حيث يتولى مجلس وزراء المياه الأفارقة قيادة المسار الإفريقي بالمنتدى، وتُمثل مشاركة الدول الإفريقية أداة مهمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الأحداث وضمان رفع مستوى قطاع المياه في أفريقيا على النحو المنشود وتوفير الدعم الذي يحتاجه لتحقيق تطلعاته.

اقرأ أيضا:

٤ محافظات.. أبرز المناطق المستثناة من خطة تخفيف الأحمال

موجة تقلبات جوية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل (ارتفاع وانخفاض)

فيديو- هل تتأثر مصر بالسحابة الخضراء التي تضرب الإمارات؟ الأرصاد تكشف