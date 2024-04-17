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شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات الترم الثانى لطلاب أولى وثانية إعدادى بالجيزة.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، إذ تنطلق امتحانات الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) الأربعاء 8 مايو وتستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) الخميس 9 مايو وتستمر حتى الخميس 16 مايو 2024.
ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة.أولًا: جدول امتحان الصف الأول الإعدادي (عام-لغات)
-الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية والخط.
-السبت 11/5/2024: اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.
-الإثنين 13/5/2024: الهندسة، والعلوم.
-الأربعاء 15/5/2024: الدراسات الاجتماعية. ثانيًا: جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي (عام-لغات)
-الخميس 9/5/2024: اللغة العربية والخط.
-الأحد 12/5/2024: اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.
-الثلاثاء 14/5/2024: الهندسة، والعلوم.
-الخميس 16/5/2024: الدراسات الاجتماعية. ثالثًا: جدول امتحان الصف الأول الإعدادي للمواد (خارج المجموع – المستوى الرفيع – التربية الرياضية)
-الأحد 21/4/2024: مستوى رفيع (لغة أولى)، وتربية رياضية "مدرسة السعيدية".
-الإثنين 22/4/2024: مستوى رفيع (لغة ثانية).
-الإثنين 29/4/2024: التربية الفنية.
-الثلاثاء 30/4/2024: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية. رابعًا: جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي للمواد (خارج المجموع – المستوى الرفيع – التربية الرياضية)
-الإثنين 22/4/2024: مستوى رفيع (لغة أولى)، وتربية رياضية "مدرسة السعيدية".
-الثلاثاء 23/4/2024: مستوى رفيع (لغة ثانية).
-الإثنين 29/4/2024: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.
-الثلاثاء 30/4/2024: التربية الفنية. خامسًا: جدول امتحان الصف الأول الإعدادي للمواد (خارج المجموع) - مدارس النور للمكفوفين
-الإثنين 29/4/2024: التربية الفنية.
-الثلاثاء 30/4/2024: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية. سادسًا: جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي للمواد (خارج المجموع) - مدارس النور للمكفوفين
-الإثنين 29/4/2024: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.
-الثلاثاء 30/4/2024:التربية الفنية.
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