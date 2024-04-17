شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات الترم الثانى لطلاب أولى وثانية إعدادى بالجيزة.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، إذ تنطلق امتحانات الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) الأربعاء 8 مايو وتستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) الخميس 9 مايو وتستمر حتى الخميس 16 مايو 2024.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة.