شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مجلس الوزراء: الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، كان أبرزها إعلان مجلس الوزراء الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة الواحدة ظهرا