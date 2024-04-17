شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف الخدمات الطبية بالوحدات للفئة من 5 إلى 15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية للفئة من 5 إلى 15 سنة حيث تتضمن اجراء الفحص الطبي لطلاب المدارس والكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بالاضافة إلي أخذ التطعيمات المدرسية والقيام بالتحاليل الدورية.



وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، كشف عن خدمات طب الأسرة التى تقدم داخل الوحدات الصحية بالمحافظات، والتى تشمل الكشف على المرضى بالعيادات فى مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى رعاية الأمهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن الخدمات تشمل أيضا التطعيمات الروتينية، إلى جانب خدمات معملية وخدمات أشعة متقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج، وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج، فضلًا عن الخدمات المقدمة لكبار السن، للمساعدة فى الحفاظ على صحتهم وراحتهم، وكذلك خدمات التثقيف الصحى والأسرى من خلال برامج تثقيفية ومشورة توعوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم بدء حصر وترقيم الأسر فى النطاق الجغرافى، للوحدات الصحية والمراكز الطبية، للبدء فى فتح ملف طبى لكل أسرة، يشمل التاريخ المرضى، وتفاصيل الفحص الإكلينيكى لأفراد الأسرة أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم البدء بـ251 منشأة صحية على مستوى الجمهورية، بواقع منشأة صحية لكل إدارة صحية على مستوى 21 محافظة، ضمن المرحلة الأولى، لافتا إلى أنه جارِ حصر وترقيم الأسر المستفيدة من خدمات تلك المنشآت لإنشاء ملف عائلى لكل أسرة.