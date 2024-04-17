شكرا لقرائتكم خبر عن رياح الخماسين.. نصائح هامة للحماية من مخاطر التقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحفاظ على الصحة من التقلبات الجوية، حيث تضمنت:
- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.
- ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة- الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.
- ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.
- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن- المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.
- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج- من المنزل بفترة كافية.
- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدًا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.
- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.
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