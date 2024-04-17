شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات حضور عرض "توت عنخ آمون التفاعلى" بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر المتحف المصري الكبير في استضافة "معرض توت عنخ آمون التفاعلي" حيث يقدم المعرض قصة الملك توت عنخ آمون باسلوب ابداعي جديد ومختلف.

ومن خلال هذه التجربة التفاعلية، وباستخدام أحدث أجهزة العرض الرقمية، يعيش الزائر في حياة الملك الأسطوري توت عنخ آمون، وينطلق في رحلة سمعية وبصرية رائعة تمتد لأكثر من 3400 عام من التاريخ، ويستكشف المعابد والكنوز والأسرار المعاد إحيائها من مصر القديمة حيث يتم إحاطته بعرض بصري بزاوية 360 درجة، مقرونًا بموسيقى تصويرية استثنائية.

ووضع المتحف المصري الكبير مجموعة من الإرشادات لحضور المعرض من بينها:

• تشمل التجربة الكاملة عرضًا تفاعلي مدته 30 دقيقة وجولة إرشادية مدتها 45 دقيقة في البهو العظيم والدرج العظيم.

• التجربة متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية.

• تبدأ الجولات الإرشادية كل ساعة من مكتب الاستعلامات.

• يجب أن يكون الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا برفقة شخص بالغ دائمًا.

• لا ينصح بالمعرض للأطفال دون سن 6 سنوات.

• بعض المشاهد قد تحتوي على مشاهد قد تؤثر على البعض؛ وقد تؤدي تأثيرات الإضاءة إلى حدوث نوبات صرع، ويجب على الزوار الذين يعانون من الخوف من الأماكن المغلقة أو القلقين توخي الحذر.

• غير المصري المتزوج بمصرية وأبنائهم والعكس مؤهلون لشراء تذكرة الدخول المصرية.

• التذاكر غير قابلة للاسترداد وغير قابلة للتحويل.

• يسمح بالتصوير بالموبايل في المعرض وللاستخدام الشخصي فقط.

• لا يسمح بالتصوير التجاري بدون موافقة مسبقة من إدارة المتحف بالكتابة.

• لحجز الزيارات المدرسية، التواصل على [email protected]

• لحجز الشركات ووكلاء السفر، الاتصال ب [email protected]

• تتوفر مواقف للسيارات في الموقع مقابل رسوم.