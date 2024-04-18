شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: 10% من الموارد الذاتية للجامعة لدعم البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على اهتمام الجامعة وحرصها على النهوض بالبحث العلمى وتحسين ترتيب جامعة حلوان فى كبرى التصنيفات الدولية، موضحا أنه ملف فى غاية الأهمية، وله دعم كامل كونه من الملفات الأساسية، إذ أنه يتم تقديم رعاية كاملة لعلماء جامعة حلوان فى كل المستويات ودعم كبير للبحث العلمى.

وأضاف السيد قنديل فى تصريحات لـ" الخليج 365": "خصصنا 10% من الموارد الذاتية للجامعة لدعم البحث العلمى واعتماد فكرة الأبحاث التطبيقية للترقيات وليس النشر الدولى، وقريبا افتتاح مجمع إبداع مركزى للمعامل، وكلية الدراسات البينية تعمل بشكل أساسى فى الأبحاث البينية، فضلا عن تنظيم ندوات ودورات بالجامعة حول النشر العلمى وضوابطه بما يساهم فى رفع تصنيف الجامعة ضمن الجامعات العالمية فى مختلف التخصصات".

ويذكر أن جامعة حلوان انفردت فى نتائج تقرير تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024، بتخصص الفن والتصميم، حيث جاءت فى المركز (201-240) عالميًا، وفى مجال علوم الحاسب الآلى ونظم المعلومات:جاءت جامعة حلوان فى المركز (601-650) عالميًا.