شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى.. يربط القاهرة بالجيزة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة تفاصيل مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى، مشيرة إلى أنه جار تنفيذ كوبرى بكورنيش المعادى بطول حوالى 1200 متر لربط محافظة القاهرة بالجيزة، ولاختصار الوصول إلى طريق مصر أسيوط الزراعي.

وأوضحت المحافظة أن الكوبري يبلغ طوله الإجمالي شامل المطالع والمنازل 1617 متر طولي، ويتكون من جزء شرقى بطول 71 متر وعرض 52 متر، وكوبرى أعلى النيل بطول 400 متر، وعرض 52 متر، وأعلى الجزيرة بطول 210 متر وعرض 52 متر، وجزء غربي بطول 458 متر، وعرض من 46 إلى 52 متر.

وأشارت إلى أنه يضم ثلاث فتحات ملاحية أكبرها بطول 130 متر، إضافة إلى باكية معدنية بطول 58 متر وعرض 52 متر، وعدد 2 رامب مطلع بطول 190 م.ط ومنزل بطول 230 م.ط بعرض 12 متر.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، تنفيذ 10 محاور مرورية عملاقة بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 3685 محور مروري وطريق وشارع، حققت نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق وفتحت مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

وشملت جهود التنمية والتطوير استحداث العديد من المحاور لربط شمال المحافظة بجنوبها كمحوري الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص ومشروعات تطوير وتوسعة للمحاور القديمة كتوسعة وتطوير محور (محمد أنور السادات) ترسا سابقًا، ومحور (المهندس شريف إسماعيل) الطريق الأبيض سابقًا، ومحور (أبو رواش) الكابلات سابقاً، وتوسعات الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو ومحور طريق المنشية.



تنفيذ كوبرى بكورنيش المعادى