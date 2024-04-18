شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: اللحوم البلدى بـ280 جنيها فى معرض الدقى والكبدة بـ250 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للمتابعة أن أسعار اللحوم البلدي مستقرة عند 280 لكيلو اللحوم البلدي والكفته 260 والكبدة 250 جنيهًا فى معرض الوزارة المقام بالدقى ضمن مبادرة " خير مزارعنا لاهالينا ".

أضاف أن التخفيضات في اسعار اللحوم البلدي نتيجة عدم وجود حلقات تسويقية أو وسطاء وتجار، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وأدت إلى هبوط ملحوظ في اسعار الاعلاف، مشيرًا الى ان التخفيضات وهدايا الوزارة للمواطنين مستمرة حتي ضبط الاسعار داخل الاسواق وتحقيق التوازن المطلوب.

أضاف أن المعرض يتوفر فيه كافة المنتجات منها " الدواجن واللحوم والارز، والبيض، والسكر، وانواع الجبن المختلفة والعسل والبقوليات والخضراوات والزيت والاسماك، وجميع هذه السلع بأسعار تنافسية.

الجدير بالذكر ان وزير الزراعة قرر إستمرار عمل المعرض حتى شم النسيم نظرا للاقبال الكبير من المواطنين .