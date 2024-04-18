شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو العلاج الوقائي للهيموفيليا؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تعريف العلاج الوقائى للهيموفيليا مشيرة إلي أنه هو عبارة عن استخدام عوامل التخثر بصفة منتظمة، أو العلاج البديل الأحدث (إميسيزوماب) المرضى الهيموفيليا وخاصة من النوع الشديد لمنع النزيف المتكرر للمفاصل. وأوضحت وزارة الصحة والسكان فوائد العلاج الوقائى للهموفيليا والذى يتضمن: تحسين جودة الحياة تقليل نزف العضلات تقليل فرص النزف بالمخ تقليل نزف المفاصل تقليل أمراض المفاصل وجراحتها تقليل الحجز في المستشفي-

العلاج الوقائي للهيموفيليا



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز