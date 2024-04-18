شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات مهمة من وزير التعليم استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اخر استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة 2024 وتضمنت تعليمات مهمة لتحقيق الانضباط أثناء سير الامتحانات التى تنطلق 10 يونيو المقبل:

- سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي لضمان الجودة والدقة..وتشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة

- تصحيح إجابات أسئلة البابل شيت إلكترونياً.

- تصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم

- توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية علي خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط

- صرف مكافآت إجادة مجزية الأسبوع القادم لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي 2024.

- اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام

- التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات.

- منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان

- استخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها هذا العام في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني

- رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله

- معاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة.

- التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها.

- تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

- حظر الندب المحلي تماما إلا عن طريق لجنة الإدارة.

- إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لتقييم أدائهم.

- إعداد كشوف بأسماء وأرقام تليفونات الطلاب الراسبين والتواصل معهم للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة لعمل استمارة التقدم.