شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحان المستوى الرفيع والمواد خارج المجموع لطلاب النقل والإعدادية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات المواد (خارج المجموع، والمستوى الرفيع، والتربية الرياضية) لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، مشيرة إلى أن امتحانات مواد (المستوى الرفيع لمدارس اللغات، والتربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية) تبدأ الأحد الموافق 21 / 4 / 2024 وتنتهي الأربعاء 24 / 4 / 2024، وتنطلق امتحانات المواد خارج المجموع الإثنين 29 / 4 / 2024 وتنتهي الثلاثاء 30 / 4 / 2024.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جداول امتحان المواد (خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية العسكرية والتربية الرياضية) لجميع الصفوف في محافظة الجيزة.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية، وذلك بحضور أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إذ تبدأ الامتحانات يوم 8 مايو وتنتهى يوم 23 مايو.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المديريات التعليمية والإدارات ملتزمة بمواصفة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن هناك مواصفة دقيقة للامتحانات بحيث تكون الأسئلة متزنة وصياغتها مفهومة للطالب وتخاطب المستويات العلمية المختلفة للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة وتخاطب المستوى العقلى البسيط والمتوسط والأعلى للطلاب وتفرز مستوياتهم المعرفية على أن تشمل جميع جزئيات منهج الفصل الدراسى الثانى بأكمله.