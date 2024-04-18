شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تضع المصطلحات الحديثة لمسببات أمراض تنتقل عبر الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، تحدد الوكالات الصحية الرائدة المصطلحات المحدثة لمسببات الأمراض التي تنتقل عبر الهواء

وقالت إنه بعد التشاور مع وكالات وخبراء الصحة العامة، تنشر منظمة الصحة العالمية تقريرًا عن المشاورة الفنية العالمية يعرض المصطلحات المحدثة لمسببات الأمراض التي تنتقل عبر الهواء. تشمل مسببات الأمراض المشمولة تلك التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي، مثل كورونا، والأنفلونزا، والحصبة، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس)، والسل، من بين أمراض أخرى.

إن هذا المنشور، الذي يحمل عنوان " تقرير المشاورة التقنية العالمية بشأن المصطلحات المقترحة لمسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الهواء "، هو نتيجة لجهد تعاوني مكثف ومتعدد السنوات ويعكس الاتفاق المشترك بشأن المصطلحات بين منظمة الصحة العالمية والخبراء و4 وكالات رئيسية للصحة العامة. : المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها؛ المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها؛ المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها؛ ومراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

يؤكد هذا الاتفاق على الالتزام الجماعي لوكالات الصحة العامة للمضي قدمًا معًا في هذا الشأن.

وأجريت المشاورة واسعة النطاق في خطوات متعددة في الفترة 2021-2023 وتناولت عدم وجود مصطلحات مشتركة لوصف انتقال مسببات الأمراض عبر الهواء عبر التخصصات العلمية. أصبح التحدي واضحًا بشكل خاص خلال جائحة كورونا حيث طُلب من الخبراء من مختلف القطاعات تقديم التوجيه العلمي والسياساتي. وسلطت المصطلحات المختلفة الضوء على الفجوات في الفهم المشترك وساهمت في زيادة التحديات في التواصل العام والجهود المبذولة للحد من انتقال العامل الممرض.

وقال الدكتور جيريمي فارار، كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية: "بالتعاون مع مجموعة متنوعة للغاية من وكالات الصحة العامة الرائدة والخبراء في تخصصات متعددة، يسعدنا أننا تمكنا من معالجة هذه القضية المعقدة وفي الوقت المناسب والتوصل إلى توافق في الآراء". "إن المصطلحات المتفق عليها لمسببات الأمراض التي تنتقل عبر الهواء ستساعد في تحديد مسار جديد لجداول الأعمال البحثية وتنفيذ تدخلات الصحة العامة لتحديد مسببات الأمراض الحالية والجديدة والتواصل معها والاستجابة لها."

أسفرت المشاورة المكثفة عن إدخال التوصيفات الشائعة التالية لوصف انتقال مسببات الأمراض عبر الهواء (في ظل الظروف النموذجية):

يمكن للأفراد المصابين بمسببات أمراض الجهاز التنفسي توليد وطرد الجزيئات المعدية التي تحتوي على مسببات المرض، من خلال الفم أو الأنف عن طريق التنفس أو التحدث أو الغناء أو البصق أو السعال أو العطس. وينبغي وصف هذه الجسيمات بمصطلح "الجسيمات التنفسية المعدية" أو IRPs.

توجد الجسينات التنفسية المعدية IRPs على نطاق مستمر من الأحجام، ولا ينبغي تطبيق أي نقاط قطع واحدة للتمييز بين الجسيمات الأصغر والأكبر. وهذا يسهل الابتعاد عن الانقسام بين المصطلحات المستخدمة سابقًا: "الهباء الجوي" (جسيمات أصغر عمومًا) و"القطرات" (جسيمات أكبر عمومًا).

يمكن استخدام الوصف "عبر الهواء" بطريقة عامة لوصف مرض معدٍ حيث يكون الوسيلة الرئيسية للانتقال هي انتقال العامل الممرض عبر الهواء أو تعليقه في الهواء. تحت مظلة "من خلال النقل الجوي"، يمكن استخدام واصفين:

1. الانتقال عن طريق الهواء أو الاستنشاق، في الحالات التي يتم فيها طرد الجسيمات التنفسية IRPs في الهواء واستنشاقها من قبل شخص آخر. يمكن أن يحدث انتقال العدوى أو الاستنشاق عبر الهواء على مسافة قصيرة أو طويلة من الشخص المصاب، وتعتمد المسافة على عوامل مختلفة (تدفق الهواء، والرطوبة، ودرجة الحرارة، والتهوية، وما إلى ذلك). يمكن نظريًا أن تدخل الجسيمات التنفسية IRPs إلى الجسم في أي نقطة على طول الجهاز التنفسي البشري، ولكن المواقع المفضلة للدخول قد تكون خاصة بمسببات الأمراض.

2. الترسيب المباشر، في الحالات التي يتم فيها طرد الجسيمات التنفسية IRPs في الهواء من شخص مصاب، ثم يتم ترسيبها مباشرة على الفم أو الأنف أو العينين المكشوفين لشخص آخر قريب، ثم تدخل الجهاز التنفسي البشري ويحتمل أن تسبب العدوى.

وقال الدكتور جاجانديب كانج، من كلية الطب في فيلور بالهند، وهو الرئيس المشارك لفريق العمل الفني التابع لمنظمة الصحة العالمية: "إن عملية المشاورة التقنية العالمية هذه كانت بمثابة جهد متضافر للعديد من الخبراء المؤثرين وذوي الخبرة". "إن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المصطلحات وجلب أصحاب المصلحة بطريقة غير مسبوقة لم يكن بالأمر الهين.

وأضاف الدكتور يوجو لي من جامعة هونج كونج، منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة (الصين)، والذي أضاف أيضًا أن استكمال هذه المشاورة يمنحنا فرصة جديدة ونقطة انطلاق للمضي قدمًا بفهم أفضل ومبادئ متفق عليها للأمراض التي تنتقل عن طريق الهواء. وشارك في رئاسة مجموعة العمل الفنية.

وكانت هذه المشاورة بمثابة المرحلة الأولى من المناقشات العلمية العالمية التي قادتها منظمة الصحة العالمية. تتضمن الخطوات التالية إجراء المزيد من الأبحاث التقنية والمتعددة التخصصات واستكشاف آثار التنفيذ الأوسع لهذه المصطلحات.