شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشدد على مراقبة الأسعار وضبط الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على مديرية التموين، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المخابز خاصة السياحية والإفرنجية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز السياحى، بعد انخفاض أسعار الدقيق فى السوق المحلية، مع التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي فى مكان ظاهر.

وفى هذا السياق، أشار مدير مديرية تموين القاهرة، بأن إدارة تموين حى المرج قامت بحملة مكبرة على المخابز السياحية بالحى لضبط أسعار الخبز السياحي أسفرت عن تحرير محاضر لعدد من المخابز لعدم الإعلان عن السعر والوزن.



حملة مكبرة على المخابز السياحية



حملة على المخابز السياحية



وأضاف مدير مديرية التموين، أن الاجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من تحرير 2217 محضرا فى مجال المخابز، ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وبيع خبز بأزيد من السعر الرسمى، وعدم وجود سجلات للمخبز أو إدارة مخبز بدون ترخيص، وفى مجال المواد البترولية تم تحرير 63 محضرا ضمت بيع بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى، وتوقف محطات بنزين عن النشاط بدون إذن.