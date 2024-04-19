شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بمجلس الأمن: مصداقية المنظمة على المحك بسبب استمرار حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب مصر لدى مجلس الأمن السفير أسامة عبد الخالق، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطينى.

وقال السفير أسامة عبد الخالق- فى كلمته أما جلسة مجلس الأمن الدولى التى عقدت اليوم/الخميس/ لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط- إن استمرار الحرب غير القانونية و"الإجرامية" التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة على مدار أكثر من 6 أشهر والتي أوقعت أكثر من 32 ألف شهيد و75 ألف مصاب ومصرع أكثر من 175 من موظفى الأمم المتحدة واستمرار استخفاف إسرائيل وتجاهلها للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية يضع مصداقية هذه المنظمة ومنظومة حفظ السلم والأمن الدوليين بأسرها على المحك.

واعتبر أن العجز عن إيقاف الحرب الشعواء، فشل يكاد يستحيل تفسيره لكل ذى ضمير حى سواء من الشعوب العربية والإسلامية بل من كل الشعوب المحبة للسلام، لافتا إلى أن تجاهل البعض لإعمال المنطق وقواعد العدالة وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة والأهداف المشروعة لمطالبنا وأولها وقف إطلاق النار، هو ما أفضى إلى هذا الوضع البائس الذى وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط.