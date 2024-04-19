شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: التموين تصدر قرار السعر الجديد للخبز السبت والتطبيق الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، انخفاض السلع الأساسية بنسبة 27%، وجاري العمل لانخفاضها بنسبة 30%، بجانب انخفاض السلع بصفة عامة بنسبة 22%.

وأجاب على سؤال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON": "لماذا لم يشعر المواطن بهذا الانخفاض؟"، قائلًا:"الانخفاض الحالي هو على مستوى أسعار السلاسل التجارية، وعلى مستوى المحال الصغيرة، ستشهد مزيد من الانخفاض الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تشهد انخفاض كبير في التضخم وسيطرة على الأسعار.

وأشار إلى أن توفير الرخصة الذهبية والأراضي للمستثمرين ساهم في زيادة عدد المصانع والمشروعات.

وشدد على أن سعر الخبز السياحي وزن 80 جرام سيكون إلزامي بجنيه ونصف والتطبيق بشكل رسمي بداية من يوم الأحد، مضيفًا أن وزير التموين والتجارة الداخلية سيصدر قرار السعر الجديد الإلزامي يوم السبت المقبل.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية منحت مصر الأجانب المقيمين على أراضيها بصورة غير قانونية مهلة حتى شهر سبتمبر المقبل لتوفيق أوضاعهم.

تابع: منحنا المقيمين دون تقنين أوضاعهم مهلة حتى سبتمبر المقبل لتقنين أوضاعهم".

وذكر أن سيتم التنسيق مع المنظمات الدولية وعلى رأسها مفوضية اللاجئين في مصر، مضيفًا:" فكرة منح الاقامة بصورة شرعية في البلاد أمر يخضع لاختصاص الداخلية ويتم مراجعته باستمرار، والدولة المصرية تعي الأعباء، وهناك تعامل يتم بصورة احترافية تراعي المصلحة الوطنية".

وواصل قائلًا:" نتواصل مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة كي يتم النظر في كيفية تقديم الدعم لمصر للتخفيف أعباء المقيمين من غير المصريين".